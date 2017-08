Guus Schram nieuwe hoofdofficier justitie Noord-Nederland

Guus Schram wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Nederland. Op voorstel van het college van procureurs-generaal heeft minister Blok ingestemd om hem voor te dragen tot hoofdofficier van het arrondissementsparket per 1 september 2017.

Schram is 48 jaar en begon zijn carrière in het jaar 2000 als officier van justitie in Rotterdam. In 2004 stapte hij over naar het Landelijk Parket. De laatste drie jaar was hij procureur-generaal van Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Schram volgt Jan Eland op. Die zal op 1 september 2017 aan het werk als hoofdofficier in Limburg.