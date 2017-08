Traditionele jazz komt terug in Harlingen

De oude jazz komt terug naar Harlingen. Het Centrum Traditionele Jazz Harlingen is opgericht in stadsschouwburg Trebol. Doel is de oorsprong van de jazz weer onder de aandacht te brengen, zoals die in begin 20e eeuw is ontstaan in New Orleans en later in de Roaring Twenties. Dit muziekgenre is weer populair aan het worden in Nederland, Duitsland en België.

Ooit was Harlingen een belangrijk trefpunt van de traditionele jazz in Fryslân, met als hoogtepunt het jaarlijkse Waddensea Jazzfestival. Het nieuwe centrum voor traditionele jazz heeft voor komend seizoen een programma opgezet dat begint met een workshop op 25 september. Kijk voor meer informatie op friejam.nl.