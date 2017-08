Oud-minister Sorgdrager leidt onderzoek fipronil-schandaal

Oud-minister van justitie Winnie Sorgdrager zal het onderzoek naar de fipronil-crisis leiden. Dat hebben staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag is er een Kamerdebat over de eiercrisis.

Landbouwbelangenorganisatie LTO zal donderdag actie voeren in Den Haag door gekookte eieren uit te delen. De kippenboeren die zijn getroffen door de fipronil-crisis moeten meer financiële steun krijgen van de overheid. Dat schrijft de LTO in een brief aan staatssecretaris Van Dam.

Kritiek

Er is veel kritiek op de NVWA, omdat die niet snel genoeg heeft ingegrepen, toen bekend werd dat het giftige fipronil was gebruikt om kippenstallen luisvrij te maken. Het gevolg was grote financiële schade voor pluimveehouders.

Volgens LTO moet er een compensatiefonds komen, omdat kippenhouders de schade waarschijnlijk niet kunnen verhalen op het bedrijf Chickfriend, dat verantwoordelijk is voor de fipronil-verspreiding.