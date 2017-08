It Swarte Wief wint IFKS-wedstrijd op het Sleattemer Mar

Schipper Jaap Hofstee uit Tijnje heeft woensdagmiddag het IFKS skûtsjesilen op het water bij Sloten gewonnen. Met het skûtsje It Swarte Wief pakte schipper Hofstee op overtuigende wijze in de slotfase de dagoverwinning. De tweede plaats was voor het skûtsje de Wylde Wytse van schipper Sikke Heerschop. Daarna kwam Emanuel over de finish, onder leiding van schipper Merijn Olsthoorn.

''Goede zaken gedaan''

''Wij zijn natuurlijk hartstikke blij. Fantastisch! We hebben goede zaken gedaan'', vertelt schipper Jaap Hofstee. ''Die eerste wedstrijd was voor ons niet goed, vijftiende. Maar gisteren kwamen wij al goed terug met de tweede plaats. Dat wij dan vandaag de overwinning pakken, voelt geweldig!''

