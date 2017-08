Marit Bouwmeester is op het wereldkampioenschap bezig met een geweldige comeback. De zeilster werd woensdag eerste en tweede. Daardoor staat ze in Medemlik nu vijfde in het klassement. Na de eerste dag stond ze nog 61e en dinsdag klom ze naar plaats 24.

De Japanse Manami Doi staat aan kop met 21 punten. Bouwmeester heeft 39 punten. Zes van de twaalf wedstrijden zijn nu gezeild. Zaterdag zijn de laatste twee.