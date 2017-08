Bos bij Slotplaats in Bakkeveen in oude stijl terugbrengen

De bekende slotplaats bij Bakkeveen zelf is al helemaal opgeknapt en nu is het tijd voor het bos eromheen. Natuurmonumenten wil dat weer in oude luister herstellen. Het bos bij de Slotplaats heeft de vorm van een ruit en heeft veel paden en werd door de oorspronkelijke bewoners gebruikt om op een klein terrein toch een heel stuk te kunnen lopen. Er komt ook een speelplaats voor kinderen in het bos.