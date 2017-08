Strijder voor sexcampers bij de Afsluitdijk overleden

De man achter de sexcampers bij Kornwerderzand is dood. Hemmo Por overleed dit weekend op 73-jarige leeftijd. Por voerde in 2015 een rechtzaak tegen de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij wilde een vergunning hebben voor de zes sexcampers die hij bij Kornwerderzand had staan, maar de gemeente weigerde die af te geven. Por kreeg niet gelijk van de rechter. Hij had ook plannen voor sexcampers op nog veel meer locaties in Noord-Nederland. Por woonde de laatste jaren bij Zienn, een instelling van dak- en thuislozen in Leeuwarden. Daar is hij ook overleden.