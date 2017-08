Nepmelding van mishandeling bij station Camminghaburen

De politie heeft dinsdagavond een melding gekregen van mishandeling van een vrouw op het station van Camminghaburen in Leeuwarden. Toen ze met meerdere politiewagens aankwamen, bleek dat het een groep sporters betrof die daar oefeningen deed. Later werd duidelijk dat de melder wel wist dat het om sporters ging, maar dat hij met deze melding wilde dat de sporters weggestuurd zouden worden. De melder is duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling is.