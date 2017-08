Beppe Janke rapt over app-gekte

Beppe Janke van der Heide (86) uit Oudwoude heeft regelmatig aanloop van de kinderen en kleinkinderen. Maar altijd hebben ze die telefoon in handen. "Jullie komen bij mij op bezoek, maar praten met iemand anders", zegt ze dan. Als het volk haar tenminste hoor. "Want als ik wat zeg, dan horen ze mij helft van tijden niet eens, zo druk zijn ze met die telefoon." Beppe Janke maakte er een rap over en die wordt momenteel veel bekeken en gedeeld op -jawel- die verrekte mobiele telefoon.