Uitreiking Klaas en Sippyprijs woensdagavond in Sloten

De Klaas en Sippyprijs wordt woensdagavond uitgereikt in Sloten voorafgaand aan de prijsuitreiking van het IFKS-skûtsjesilen. Deze prijs is ingesteld in 2012 bij het afscheid van Klaas Jansma en SippyTigchelaar als Omropverslaggevers van het skûtsjesilen. De prijs is bedoeld voor een persoon die het IFKS-skûtsjesilen afgelopen jaar op een positieve manier in de publiciteit heeft gebracht. Klaas en Sippy zitten beide in de jury. Eerder werd de prijs altijd bij de slotwedstrijd in Lemmer uitgereikt, maar nu dus woensdag al in Sloten.