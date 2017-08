Kwart minder tekenbeten gemeld dan de afgelopen jaren

Op de meldingssite Tekenradar.nl zijn de eerste zeven maanden van dit jaar veel minder meldingen van tekenbeter doorgegeven dan andere jaren. Een tekenbeet kan leiden tot de ziekte van Lyme. Het gaat om een kwart minder meldingen dan wat er normaliter in de afgelopen jaren werd gedaan. Dit jaar zijn er tot dusver 4.800 meldingen binnengekomen.

Mogelijk komt dat omdat het voorjaar droog was. Dat is een periode dat teken minder actief zijn. De maand juli was echter erg nat, daardoor gingen mensen minder de natuur in. Voor de komende dagen wordt gewaarschuwd voor een grotere kans op tekenbeter, omdat er warm weer aankomt.