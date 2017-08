Bestuurder scootmobiel in Drachten reed door rode licht

De 45-jarige man die dinsdag met zijn scootmobiel in Drachten gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen is waarschijnlijk door rood gereden. Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag op de kruising van de Noorderhogeweg met de Lange West in Drachten. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie denkt dat hij door het rode licht is gereden en daardoor in botsing kwam met de vrachtwagen.