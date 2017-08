Zeilende omroeper: "Mooiste is de techniek en het teamwerk"

's Ochtends om zes uur gaat de wekker op het skûtsje Zorg en Vlijt dat deze week meezeilt in de C-klasse van het IFKS skûtsjesilen. Want om negen uur moeten schipper en bemanning fris en fruitig bij de start verschijnen. Omrop Fryslân-redacteur Jitze de Vries uit Offingawier zeilt deze week mee op dit skûtsje uit 1917.

Goedemorgen Jitze, ben je al bezig met de voorbereidingen?

"Goedemorgen! We zitten nu nog even aan het ontbijt. Lekker eitje erbij, bakje koffie en dan over tien minuten gooien we de trossen los voor nog een oefenrondje, want dat hebben we eigenlijk nog wel nodig hoor."

's Ochtends vroeg opstaan, dan 's avonds ook maar op tijd onder de wol?

"Ja, we moeten verplicht om tien uur naar bed, anders wordt de schipper boos", vertelt Jitze. Het wordt zo nu en dan toch nog wel een beetje later, want het is toch ook wel gezellig om 's avonds nog even een biertje te drinken bij de andere skûtsjes. "Het is tenslotte ook vakantie, we zitten hier ook omdat we het gezellig vinden. En dat is eigenlijk ook wel onderdeel van het skûtsjesilen. Je bent hier met de hele vloot. Dus dan hier even een biertje en daar. Maar ja, die skûtsjes starten niet allemaal om negen uur", zegt hij lachend.

Veel gezelligheid dus, maar wat vind je verder nu zo mooi aan dat zeilen?

"Het mooiste, vind ik, je doet het met een team. Je doet het met elkaar op dat schip. Er is niemand die alleen dat schip kan bezeilen. En het is allemaal techniek van honderd jaar oud waar je mee werkt, honderd jaar geleden ging het net zo."

De hoeveelheid wind laat te wensen over...zijn die dagen niet lastig door te komen?

"Fysiek niet, het trekken aan die schoot is niet zo zwaar, maar mentaal is het wel een spelletje hoor, om twee uren lang in volle concentratie te zoeken naar de wind. Dat is wel heel moeilijk het zoeken naar de wind, als die er eigenlijk niet is. Wij hebben één geheim wapen. De schippers destijds hadden een sigaar. Wij hebben een bellenblaas...."

En hoe doen jullie het tot nu toe?

"Ons team doet nu voor het eerst mee. We zijn een keer zesde en een keer elfde geworden van de dertien skûtsjes. Dus nog niet super, maar ook niet slecht hoor. We doen leuk mee. Wij zijn in ieder geval tevreden."

Een mooie wedstrijd toegewenst vandaag, Jitze

"Ja, dankjewel. Er staat vandaag al meer wind dan gisteren en eergister, dus dat moet vandaag wel goedkomen."

