Frouljus-PC: "In de eerste omloop zit meteen al vuurwerk"

Er staan twaalf parturen op de dames-PC die woensdag in Weidum wordt gekaatst. Meteen in de eerste omloop is het al spannend, want dan staan de twee favoriete parturen tegenover elkaar: Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra moeten het opnemen tegen Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra. "Dat wordt meteen al vuurwerk", volgens sportverslaggever Geert van Tuinen. Beide parturen stonden afgelopen zondag in Akkrum in de finale, de generale voor de dames-PC. Die partij werd gewonnen door het trio Tuinenga.

Talent

De parturen van Nicole Hempenius en van Elly Hofman moeten we volgens Van Tuinen, die dit seizoen al vele partijen heeft gezien, ook in de gaten houden. "Vooral Martzen Deinum die met Elly Hofman kaatst vind ik echt een talent." Met deze loting acht hij de kans groot dat een outsider kans maakt op een finaleplek.

Omrop Fryslân doet verslag van de 41e editie op radio, televisie en op internet is het verloop van de dag te volgen via een liveblog.