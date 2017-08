Harkemase Boys niet verder in de KNVB-beker

Het is de Harkemase Boys dinsdagavond niet gelukt de eerste ronde van de KNVB-beker te bereiken. De derdedivisionist werd in de tweede voorronde op eigen veld uitgeschakeld door Sparta Nijkerk. Het duel moest worden beslist door strafschoppen, nadat het duel in 0-0 was geëindigd. Sparta was daarin net wat beter.

De Harekieten hadden in de eerste helft nog een licht overgewicht, maar er werd aan beide kanten niet gescoord. Ook in de tweede helft kwamen beide ploegen niet tot een doelpunt, zodat een verlenging de beslissing moest brengen. Maar ook in die verlenging werd niet gescoord. Sparta Nijkerk nam de strafschoppen daarna beter: 3-2.