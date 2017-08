Hans Meetsma levert speld van verdienste van SKS in

Hans Meetsma van het Jouster skûtsje heeft zijn speld van verdienste van de SKS ingeleverd. Hij doet dit uit teleurstelling dat zijn skûtsje bij de SKS werd gediskwalificeerd. Hij is het daar niet mee eens en vindt dat Joure dit niet verdiende. Meetsma geeft in een ingezonden brief aan dat hij voorlopig niet meer bij de spreekwoordelijke 'familie' van de SKS wil horen. Hij is 39 jaar actief geweest bij het SKS-skûtsjesilen.

Het Jouster skûtsje werd deze maand na twee dagen SKS-skûtsjesilen gediskwalificeerd, omdat de wedstrijdleiding vond dat het skûtsje niet voldeed aan de verplichte originaliteitsregels.

