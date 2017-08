Verbod zwemmen in water Harlinger centrum helpt niet

In het vaarwater in de binnenstad van Harlingen wordt rondom gezwommen, maar officieel mag dat niet. Dat zegt havenmeester Willem Daniel Glashouwer. En volgens hem levert dat ook totaal geen gevaarlijke situaties op. Vorig jaar was er veel gedoe over het zwemverbod en waren er zelfs petities gestart om het verbod terug te draaien. Ook in de gemeenteraad is er over gesproken, maar het verbod bleef bestaan.

Volgens de havenmeester is het echter alleen een verbod op papier. Er is niemand die toezicht houdt en bij de havenmeester is er ook nog niet een klacht binnengekomen.