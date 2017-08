Chris de Wagt wordt nieuwe trainer van Jong SC Heerenveen

Chris de Wagt wordt de nieuwe trainer van Jong SC Heerenveen. Hij tekent een contract voor een jaar. De Wagt is op dit moment hoofdtrainer van s.v. Olyphia en hoofdtrainer bij ONS Snits. Hij gaat beide functies combineren met het trainerschap bij Heerenveen. Hij wordt bij Jong Heerenveen geassisteerd door Wilco Hellinga. De Wagt speelde vroeger bij onder andere SC Cambuur en FC Oss.

Hij is blij met de kans die SC Hearrenfean hem biedt: "Je krijgt niet elke dag de mogelijkheid om bij een BVO zo'n mooie functie te mogen uitoefenen. Mijn doel is om een plan uit te stippelen met de spelers en ze daarmee zowel tactisch als sportief beter te maken."

Technisch manager Gerry Hamstra: ''We zijn blij dat we met Chris de Wagt en Wilco ellinga twee prima trainers in huis hebben. Ze gaan komend seizoen individueel aan de slag met de spelers om ze beter te maken en ze uiteindelijk door te laten stromen naar de eerste selectie.''