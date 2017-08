De camper van Omrop Fryslân rijdt de hele zomer door de provincie. Elke dag zijn onze verslaggevers op een andere plek te vinden. Dinsdag stond de camper in Makkum en de Omroppers waren onder andere in de haven en keken rond op de boulevard waar een Ibizamarkt was met verschillende kraampjes. Kijk voor alle foto’s, filmkes en radiobijdragen van de camperploeg op www.omropfryslan.nl/camper.