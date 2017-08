Stacaravan en boerderij in brand in Oldeholtwolde

De brandweer is dinsdag met meerdere wagens uitgerukt voor een grote brand aan de Brugslootweg in Oldeholtwolde. De brand ontstond om ongeveer 17.00 uur in een stacaravan en is overgeslagen naar het naastliggende gebouw, een boerderij of schuur. Er is daarom opgeschaald naar grote brand. Vanwege een tekort aan bluswetter, zijn wagens uit verschillende plekken in de omgeving onderweg naar Oldeholtwolde met water.

Update: Om ongeveer 19.00 uur was de brand geblust. De stacaravan is volledig uitgebrand, de boerderij heeft veel schade. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens berichten van de brandweer zijn er geen mensen of beesten gewond geraakt door de brand.

In #Oldeholtwolde is de brand inmiddels overgeslagen naar de naastgelegen woning annex schuur. Er is daarom opgeschaald naar grote brand. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) August 22, 2017

In verband met de waterwinning is er een zogenaamd water transport systeem gealarmeerd om water van grote afstand op te pompen — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) August 22, 2017