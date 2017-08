Maarten van der Weijden roept op om met hem mee te zwemmen

Zwemmer Maarten van der Weijden gaat in drie dagen de Elfstedentocht zwemmen. Dat doet hij volgend jaar in augustus. De voormalige Olympisch kampioen droomt er al lang van.

Genieten

“Na mijn Olympische goud heb ik een aantal jaren niet gezwommen, maar nu zwem ik alweer twee jaar. De snelheid is weg, maar mijn lichaam is zo getraind dat ik het wel lang kan volhouden. Al een tijd was ik aan het denken wat nou het mooiste zou zijn om te zwemmen. Ik dacht aan de Noordzee of de Waddenzee, maar in Nederland is er eigenlijk maar een ultieme plek voor zoiets en dat is de Elfstedentocht. Zwemmen is een langzame sport, ik denk drie dagen nodig te hebben, dus dan kan ik er extra lang van genieten.”

Luchtbed

Eerder deze maand zwom hij nog het Kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk over, heen en terug. Dat is een tocht van zo'n 66 kilometer. “Dit is meer dan het dubbele dat ik ooit heb gedaan, maar ik denk dat het kan gaan lukken. Het liefst zwem ik non-stop, maar die ervaring heb ik nog niet. Een nacht heb ik weleens overgeslagen, de komende maanden ga ik proberen twee nachten over te slaan. Ik blijf wel in het water, kan op een luchtbed in het water een halfuurtje slapen. Ik ga zeker niet in een hotel slapen.”

Meezwemmen

Met het zwemmen van de 200 kilometer lange Elfstedentocht wil Van der Weijden geld inzamelen voor zijn stichting, die als doel heeft om het leven van kankerpatiënten te verbeteren. Zelf is hij ook beter geworden nadat hij kanker heeft gehad. “Daar ben ik zo dankbaar voor en dat geluk gun ik anderen ook.” Mensen kunnen zich laten sponsoren om met hem mee te zwemmen. “Je kunt meezwemmen voor bijvoorbeeld 500 meter of twee kilometer. In elke stad is een zwemevenement op het moment dat ik daar aankom en je kunt dus echt met mij meezwemmen.” Informatie daarover is te vinden bij de Maarten van der Weijden foundation.

Waterkwaliteit

Wetterskip Fryslân controleert de waterkwaliteit en zal erop toezien dat Maarten en zijn medezwemmers veilig kunnen zwemmen in het Friese water.