Dagwinst IFKS skûtsjesilen in Heeg voor Drie Gebroeders

Het Gorredijkster skûtsje Drie Gebroeders van schipper Arend Wisse de Boer heeft dinsdag overtuigend de tweede wedstrijd van het IFKS skûtsjesilen op het Hegemer Mar gewonnen. Vorig jaar boekte De Boer een dagwinst, dat was toen ook in Heeg. Het skûtsje It Swarte Wief van schipper Jaap Hofstee uit De Tijnje schreef de tweede plek op zijn naam. Schipper Arnold Veenema van het skûtsje Zeldenrust uit Sneek kwam als derde over de finish.

Het leek er eerst opnieuw op dat een wedstrijd van het IFKS skûtsjesilen zou worden geschrapt zoals afgelopen zaterdag in Hindeloopen. Na een uitgestelde start werd dinsdag in Heeg uiteindelijk wel het startschot gegeven, maar al na tien minuten werd de wedstrijd door de wedstrijdleiding stilgelegd. Even voor vijf uur werd toch besloten opnieuw te starten.

De wedstrijdcommissie had een protest lopen tegen Merijn Olsthoorn van de Emanuel. Die heeft zich daarop teruggetrokken en wordt daarom reglementair laatste.

Opsterlân boppe

“We nemen er vanavond een op” zei schipper Arend Wisse de Boer fan de Drie Gebroeders na afloop van zijn winst. “We waren goed weg bij de start en konden onze eigen route zeilen en dat was de beste route. Opsterlân boppe!”

De schippers moesten net als maandag weer lang wachten op de wind. Er is twee keer gestart. “De tweede start was beter dan de eerste voor ons. Het is machtig, prachtig."

Alles oer it skûtsjesilen, lykas de livestream, útslaggen en de skûtsjepool is te finen op ús spesjale webside: omropfryslan.nl/skutsjesilen. Dit alles is ek op de omropapp te finen. Update dan wol earst de app fia playstore of appstore.