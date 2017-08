Schade en tranen na vernielingen Sneker ontmoetingstuin

De ontmoetingstuin in de Sneker wijk Noorderhoek is in drie uur tijd vernield. Dat heeft duizenden euro's schade als gevolg en vrijwilligers zijn in tranen. Grote delen van de tuin worden afgeschermd met stenen, gemetselde muurtjes van soms wel twee meter hoog. Veel muren zijn nu met grof geweld gesloopt. Dat moet maandagmiddag zijn gebeurd tussen 15.00 en 18.00 uur. Vrijwilligers hebeen veel tijd gestoken in de tuin waarin elkaar ontmoeten centraal staat.

Van slag

Het zijn in ieder geval geen jonge kinderen geweest, zegt voorzitter Nel Veldman van het wijkplatform, want daarvoor hebben ze de kracht niet. Volgens Veldman zijn de vrijwilligers erg van slag en hebben ze nauwelijks kunnen slapen. De politie onderzoekt de zaak. De wijk is van plan alles weer op te bouwen.