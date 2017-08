Vijf simpele tips om gemakkelijk én gratis meer te bewegen

Nederlanders zitten te veel op hun kont en bewegen veel te weinig. Daarvoor waarschuwt de Gezondheidsraad. Mensen die te weinig beweging krijgen hebben veel meer kans op hart- en vaatziekten. In de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad staat dat volwassenen minimaal 2,5 uur per week intensief moeten bewegen om zo hun spieren en botten te versterken. Hier vijf tips om gemakkelijk én gratis wat meer beweging te krijgen.

1. Fietsen naar het werk

Och, wat staat die auto toch relaxt voor de deur. En ook al is het soms maar een klein stukje, toch wint het gemak van de auto het vaak. Helemaal als er een donkere lucht buiten dreigt. Maar hé joh, pak gewoon die fiets eens wat vaker naar je werk. En die paar boodschapjes kun je ook prima op de fiets meenemen hoor. Na een fietsritje begint je werkdag net wat fitter, onderweg zie je van alles en...aan het einde van de dag kun je je hoofd nog even legen als je weer naar huis fietst. Heb je meteen al een paar intensieve kwartiertjes beweging te pakken.

2. Lunchwandelen

Eten moet iedereen. Dat kan natuurlijk zittend in de kantine met sterke verhalen of thuis aan de keukentafel. Maar waarom neem je je broodbakje niet gewoon mee naar buiten voor een fijne wandeling? Krijg je er meteen een hap frisse lucht bij en een beetje vitamine D.

3. Pak gewoon eens die trap

Kantoor of je favoriete kledingwinkel op de derde verdieping? Poeh, het voelt in het begin misschien als een marathon, maar als je iedere dag gewoon eens die trap pakt in plaats van de lift of roltrap, dan huppel je voor je het weet al die treden zo over. Goed voor je longen, hart en spieren. Enne...als de werkdag voorbij is, dan gaat die trap naar beneden nog veel sneller ;)

4. Koffie of thee halen voor een collega

Hup, kom eens uit die eentonige houding achter dat bureau vandaan. Lekker de benen in beweging en de rug eventjes strekken. Het zet misschien niet de meeste stappen op je stappenteller, maar al kleine beetjes helpen. Dus eventjes een uitstapje naar het koffie-apparaat (water is natuurlijk beter) en dan maar weer aan het werk. Een bonuspunt als je nog een bakje meeneemt voor je collega.

5. Bureaustoellenrace

Na bijna acht uren werken houden de meesten het wel voor gezien. Nog even doorbikkelen hoor. En anders kan een bureaustoellenrace tussen de collega's nog voor een paar vlotte minuten beweging zorgen.