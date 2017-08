Verenigd Links wil ook gratis mobieltjes voor leerlingen

Verenigd Links wil in Leeuwarden ook gratis mobiele telefoontjes uitdelen aan eerstejaars leerlingen. De politieke partij heeft daarover vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het nieuws dat duizend leerlingen in Den Haag gratis een mobieltje krijgen met steun van het ministerie van Sociale Zaken. Verenigd Links is benieuwd hoeveel geld Leeuwarden krijgt uit dit potje voor armoedebestrijding en wil van het college weten of er ook zo'n initiatief mogelijk is in Leeuwarden.

De gratis mobieltjes zijn bedoeld voor leerlingen die opgroeien in een gezin met niet zoveel geld. Maandag kregen de eerste 250 kinderen in Den Haag een telefoon van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Zonder internetverbinding en mobieltje missen kinderen de aansluiting met de digitale wereld, vindt de staatssecretaris. Om er voor te zorgen dat de kosten van het mobiele abonnement niet uit de hand lopen, kan er met de mobieltjes geen gebruik worden gemaakt van betaalde sms-diensten of naar het buitenland worden gebeld.