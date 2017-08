Zeilster Marit Bouwmeester uit Warten is dinsdag flink gestegen in het klassement bij het WK Laser Radial in Medemblik. Dinsdag pakte Bouwmeester een derde en een zesde plek en klom daarmee van plek 61 naar 24 in het klassement. Daarmee heeft ze vier van de twaalf races achter de rug. De twee slechtste resultaten mag Bouwmeester uiteindelijk schrappen.