Textielinzameling in Fryslân zonder incidenten

Er zijn in Fryslân geen kwaliteitsproblemen met de inzameling van textiel. Dat zeggen de verschillende organisaties die daarbij zijn betrokken. In het Groninger Uithuizen sluit een sorteercentrum voor textiel omdat de veiligheid van de medewerkers niet meer kan worden gegarandeerd. In de kleding die wordt ingezameld zaten onder andere smerige luiers, glas en rottend vlees.

In Assen is vorig jaar ook een dode hond gedumpt in een van de containers. In Fryslân zitten sorteercentra in Sneek en Leeuwarden. Omrin, Leger des Heils en Empatec sorteren hier kleding voor de organisatie Reshare. Volgens een woordvoerder zijn hier geen kwaliteitsproblemen. "Soms zit er wel eens een natte lading tussen of komen we spullen tegen die er niet in thuishoren". Maar de situatie is volgens hem niet zo ernstig dat er actie moet worden ondernomen.