Op de Omloop in Drachten is dinsdagmiddag een persoon ernstig gewond geraakt. De man of vrouw zat in een scootmobiel en kwam in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Voor de hulpverlening is onder andere een ambulance opgeroepen. Meer informatie is er op dit moment nog niet.