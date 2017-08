Mensen bewegen veel te weinig, werkgevers kunnen helpen

Nederlanders zitten teveel en bewegen veel te weinig. Hiervoor waarschuwt de Gezondheidsraad. Mensen die te weinig beweging krijgen hebben veel meer kans op hart- en vaatziekten. In de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad staat dat volwassenen minimaal 2,5 uur per week activiteiten moeten doen die de spieren en botten versterken, zoals zwemmen, fietsen, fitness of stevig wandelen. Volgens personal trainer Hendrik Planting, verbonden aan gezondheidsinstituut Tigra in Leeuwarden, hebben mensen het tegenwoordig heel druk en schiet het sporten erbij in. "Dat heeft natuurlijk ook te maken met het stellen van prioriteiten in ons dagelijks bestaan. Los van sommige mensen die blessures hebben of te oud zijn om goed te bewegen. Het zou goed zijn als werkgevers meer aandacht besteden aan de fysieke en geestelijke gezondheid van hun personeel. Beweging speelt daar een belangrijke rol in."