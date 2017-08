Flyeractie zaak Van Seggeren levert tientallen tips op

De flyeractie van de politie in Noordoost-Friesland om meer tips te krijgen in de zaak Van Seggeren, lijkt resultaat te hebben. Naar aanleiding van de folder kwamer er tientallen tips binnen bij de politie. De flyer werd maandag huis aan huis verspreid in Zwagerbos, Twijzelerheide en Kollumerzwaag. De politie zocht acht mensen die mogelijk iets gezien hebben. Ook daar is op gereageerd door mensen die zichzelf herkennen in de omschrijving van de getuigen.

Jan Wagenaar, oud-voorzitter van Dorpsbelang De Westereen en oud-politieman, is blij met het succes van de actie. Maar hij begrijpt wel waarom getuigen zich niet eerder hebben gemeld bij de politie. "Mensen zijn hier niet zo overheidsachtig. Wij regelen het hier liever zelf. Mensen stappen niet uit zichzelf naar de politie. Wanneer de politie wat wil weten, dan komen ze maar. Mensen in Zwaagwesteinde zijn niet dwars, maar men wil niet te veel met de overheid te maken hebben. Een compliment aan de politie dat ze er zo mee zijn omgegaan."

De 37-jarige Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag werd begin juli dood aangetroffen in een weiland bij Zwaagwesteinde. Hij had verwondingen aan zijn hoofd, maar het is nog altijd niet duidelijk waarom. De folder werd maandag huis aan huis verspreid in vier dorpen, waaronder Kollumerzwaag en Zwaagwesteinde. Daarmee hoopt de polite meer informatie los te krijgen over de dood van Tjeerd van Seggeren.