Man uit Lelystad gepakt voor stelen frisdrank

Een 32-jarige man uit Lelystad is zondagavond aangehouden voor het stelen van een krat met frisdrank. Dat gebeurde bij een voorraadhok van een horecazaak aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. De eigenaar van de zaak betrapte de man terwijl hij aan het slepen was met het krat. Toen hij de man sommeerde om mee te komen, kreeg de kroegbaas een elleboog in het gezicht. De politie kon de man daarna aanhouden. De verdachte moet voorkomen.