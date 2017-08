Snorfietser betrapt op rijden zonder rijbewiis

Een 35-jarige man uit Leeuwarden is in de nacht van maandag op dinsdag op de Groningerstraatweg betrapt op het rijden zonder rijbewijs op zijn snorfiets. Uit onderzoek bleek dat het al de derde keer was dat de man zonder rijbewijs reed. Tevens bleek het kenteken van de snorfiets te zijn gestolen. De snorfiets is in beslag genomen. De verdachte moet binnenkort voor de rechter verschijnen.