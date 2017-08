Telefoon en materiaal gestolen uit auto's in Leeuwarden

De politie van Leeuwarden zoekt getuigen van een auto-inbraak aan de Pasteurweg in Leeuwarden. De daders hebben een raam ingeslagen van een bedrijfswagen en een smartphone meegenomen. De inbraak heeft plaatsgevonden tussen maandagavond half zeven en dinsdagochtend kwart over zes. Aan de Verlengde Schrans in Leeuwarden werd ook ingebroken in een bedrijfswagen. Hier werd gereedschap meegenomen zoals een zaagmachine en een acculader.