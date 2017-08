Kazemattenmuseum verwacht vrijdag 10.000e bezoeker

Wie deze zomervakantie nog naar het Kazemattenmuseum wil, kan dat het beste aanstaande vrijdag doen. Dan verwacht het museum in Kornwerderzand namelijk de 10.000e bezoeker. In tegenstelling tot veel andere musea is het Kazemattenmuseum afhankelijk van goed weer, omdat het voor een groot deel buiten is. Ondanks het tegenvallende zomerweer is het bezoekersaantal ook dit jaar goed.

De afgelopen maanden werd het museum opnieuw ingericht. Zo kreeg het museum een nieuwe entree en kassa en is er een multimedia presentatie te zien over de Koninklijke Marine. Dit jaar zal het museum bovendien voor het eerst in haar geschiedenis ook deels in de winter open zijn. In één van de kazematten is dan een ontwerp van kunstenaar Daan Roosegaarde te zien.