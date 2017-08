Huizum geeft laatste rustplaats aan menselijke resten

In Huizum zal op vrijdag 27 oktober een zerk onthuld worden ter nagedachtenis aan de vijf mensen die eerder werden gevonden in de Sixma-grafkelder in Huizum Dorp. De stoflijke resten kwamen aan het licht toen de familie Vossenberg vorig jaar een terras achter haar huis wilde aanleggen. Bij de werkzaamheden stuitten ze op de grafkelder.

Bij het ontruimen van de kelder werden de menselijke overblijfselen aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat het om een Sixma-grafkelder gaat, waarin vijf mensen lagen begraven. De stoflijke resten krijgen in oktober hun definitieve rustplaats op de adelijke afdeling van het Huizumer kerkhof.