Stichting Present nu ook actief in De Fryske Marren

Stichting Present is voortaan ook actief in de gemeente De Fryske Marren. De vrijwilligersorganisatie is al actief in andere delen van Friesland, maar zal nu ook in De Fryske Marren haar diensten aanbieden. Present biedt helpende handen aan in de vorm van vrijwilligers die klusjes doen voor mensen die er zelf niet aan toekomen vanwege hun financiële of lichamelijke situatie. Vriendengroepen, personeelsverenigingen en families kunnen in dat geval helpen.

Intussen hebben zich al verschillende vrijwilligers aangemeld bij Present in De Fryske Marren. Het eerste klusje zal echter uitgevoerd worden door het college van B&W van de gemeente. Die laat daarmee zien dat ze blij zijn dat Present nu ook in hun regio actief is. Hulp van stichting Present kan alleen aangevraagd worden door officiële hulpinstanties. Present zorgt daarna voor een goede match tussen de vraag en de vrijwilligers.