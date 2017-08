Aan de Robinsonstraat in Leeuwarden is maandagavond net na elf uur een auto volledig in vlammen opgegaan. De brandweer kwam in actie om de wagen te blussen. De auto begon daarbij te rollen en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een bloembak. Hoe de wagen in brand raakte, is nog onbekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.