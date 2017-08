Fryske Gea past maaimethode aan om insecten te beschermen

Uitgesteld of aangepast maaien om weidevogels hun gerak te geven is al redelijk ingeburgerd. Dat er ook aangepast wordt gemaaid voor insecten weten echter veel minder mensen. Toch gebeurt het al jaren. Onder andere in de Kooiwaard, buitendijks aan het IJsselmeer tussen Gaast en Piaam. Hier en in meer buitendijkse gebieden van het Fryske Gea wordt momenteel zo gemaaid dat insecten er niet veel last van hebben. Dat betekent dat er maar een snee van af gaat en dat grote gedeelten van de terreinen niet worden gemaaid zodat insecten een huis houden.

Het is deze keer vooral druk met moerassprinkhanen. En dat hoor je goed. Zij maken een bijzonder klikgeluid. De soort is zeldzaam, maar is wel van de zogenaamde rode lijst afgehaald, omdat het weer wat beter gaat met deze insecten.