Een 31-jarige man uit Heeg is maandagavond op de bon geslingerd omdat hij voor overlast zorgde op zijn boot. Hij was met zijn bootje bij het skûtsjesilen bij Stavoren. Na controle van de waterpolitie bleek dat de man veel te veel had gedronken, ook had hij geen vaarbewijs. Voor beide overtredingen kreeg hij een boete opgelegd en een vaarverbod.