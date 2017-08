Provinciale weg bij Ee komende maanden op de schep

Vanaf volgende week wordt er gewerkt aan de provinciale weg bij Ee. De kruispunten worden aangepakt, zodat het verkeer straks beter zicht heeft. Verder wordt de weg zo aangepast dat die beter past bij het historisch karakter van Ee. Het werk duurt tot eind november. Als alles klaar is, mag het verkeer er nog maar 30 kilometer per uur rijden. Aanstaande donderdag is er een informatieavond over hoe de aannemer het werk precies aanpakt.