Ambassadeur Jorrit Bergsma in het spier voor Gondelvaart

Het is ongewoon druk in de straten van Aldeboarn deze weken. Overal waar je kijkt zijn mensen bezig op pramen of bij de vaart met vlaggetjes en lampjes. De voorbereidingen voor de 72ste gondelvaart in het dorp is een gezellig gebeuren. Ja, er wordt hard gewerkt, maar mensen komen elkaar massaal tegen op straat. En dat is goed voor de gemeenschap in het dorp, zegt voorzitter Johannes Nijdam van de Gondelvaart.

Niet iedere praam ziet eruit als een gondel, maar voor zover Nijdam weet, is het nog nooit gebeurd dat een gondel niet op tijd af was. De organisatie heeft dit jaar hulp van olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Hij is Boarnster en is de eerste ambassadeur van het feest. Dat betekent niet dat de schaatser is vrijgesteld van het andere werk in het dorp. Maandagavond hing hij met de buurt lampjes en vlaggetjes op. Om mee te bouwen aan een gondel ontbreekt hem de tijd. Het kost honderden uren om een gondel goed op te bouwen.