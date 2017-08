Indonesische pupil van Ronald Lepez speelt met SC Heerenveen

Oud-profvoetballer Ronald Lepez van SC Heerenveen en SC Cambuur is momenteel in Nederland met een van zijn Indonesische pupillen. Het gaat om de 16-jarige speler 'Singo'. Lepez, die hoofdcoach is van een club in Semarang op Java, wil de jonge speler vooral ervaringen laten opdoen. Verder kan hij een voorbeeld zijn voor zijn teamgenoten. Vorige week trainde Singo mee met de jeugd van FC Groningen. Deze week is hij te gast bij SC Heerenveen onder de 17. Volgens Lepez is het niveauverschil wel groot met zijn leeftijdsgenoten.