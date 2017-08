Slechte start voor Bouwmeester op WK Laser Radial

Zeilster Marit Bouwmeester uit Warten is slecht begonnen aan het WK Laser Radial in Medemblik. De Olympisch kampioene zeilde maandag op de openingsdag in de eerste twee races naar de 29e en 28e plek. Ze staat daardoor nu 61 in het klassement. De races begonnen maandag wat later, omdat er te weinig wind stond op het IJsselmeer. Toch konden beide geplande races worden gezeild. Er is nog geen man overboord, want als alle races worden gezeild (12), dan mag ze de twee slechtste resultaten doorstrepen.

Het WK duurt tot en met aanstaande zaterdag. Bouwmeester won in 2011 en 2014 goud op het wereldkampioenschap Laser Radial.