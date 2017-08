Officiële KNMI-regenmeter van Flylân spoorloos verdwenen

De officiële regenmeter van het KNMI op Vlieland is verdwenen. Dat meldt Vlieland.nl op Facebook. De meter stond in de tuin van de eerdere basisschool en wordt al 26jaar gebruikt om het aantal millimeters regen te meten. Mensen worden opgeroepen om uit te kijekn naar de meter en het te melden als deze ergens wordt aangetroffen.

Regenmeter Alie Kikstra-Horjus van Vlieland is verbaasd. "Dit heb ik in 26 jaar tijd nog nooit meegemaakt. In overleg met de KNMI ga ik morgen waarschijnlijk aangifte doen van diefstal." Gelukkig heeft Kikstra-Horjus nog een reservemeter op het eiland. "Dus ik kan gewoon mijn werk blijven doen, maar het is wel erg raar dat de andere meter opeens weg is."

Weerman Gerrit Hiemstra

Het nieuws dat de Vlielander regenmeter is verdwenen, heeft ook weerman Gerrit Hiemstra vlot bereikt. "Ik ben blij dat mevrouw Kikstra nog een reservemeter op het eiland had. Door heel Nederland zijn zo'n 325 neerslagstations. Gelukkig zijn alle meetgegeven nu toch nog compleet en kan het KNMI de correcte neerslagcijfers weergeven."