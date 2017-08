Lemster skûtsje Emanuel wint eerste wedstrijd IFKS

Het skûtsje Emanuel van schipper Merijn Olsthoorn uit Lemmer heeft maandag het IFKS skûtsjesilen op het IJsselmeer bij Stavoren gewonnen. De Emanuel nam meteen de leiding en stond die niet meer af. Ora et Labora van Sietse Boersma uit Heeg kwam als tweede over de finish en op de derde plek eindigde vlak daarna Lytse Lies van schipper Ton Brundel uit Gaastmeer.

"Het leek misschien gemakkelijk, maar het kon natuurlijk ook zomaar mis gaan", zegt Olsthoorn meteen nadat zijn skûtsje over de finish is gekomen. "De wedstrijd zelf is altijd een uitdaging, maar het was lastig om in de focus te bijven toen de start werd uitgesteld. Uiteindelijk toen we losgingen hadden we meteen een mooie wind en hielden we een mooie vrije baan. Daarna hebben we consistent hetzelfde rondje gevaren."

Vorig jaar schreef het skûtsje Emanuel nog twee dagwinsten op zijn naam. "Het is fijn dat we nu meteen beginnen met een winst, maar dat zegt nog niks over het verloop van de andere dagen. We hebben vorig jaar ook wel hele slechte wedstrijden gezeild."

Bijna geen wind

Op de tweede dag van de IFKS was het lang onzeker of de zeilerij wel zou doorgaan. Er stond amper wind, maar uiteindelijk klonk om vier uur toch nog het startschot. Hard ging het zeilen echter niet. De wedstrijd werd zelfs ingekort.

Maandag werd alleen gezeild in de grote klasse A. Vanwege het gebrek aan wind werden de C-klasse, de B-klasse en de kleine A-klasse afgelast. Dinsdag wordt er gezeild in Heeg.