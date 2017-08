Garnalenvissers verkopen liever op contract dan aan afslag

Steeds meer garnalenvissers verkopen hun vangsten op contract aan inkopers. Die garnalen komen dus niet meer op de afslag van Lauwersoog waar de prijs wordt bepaald. Vissers met zo'n contract krijgen 10 tot 30 cent per kilo bovenop de veilingprijs. De afslag van Lauwersoog bepaalt de prijs voor de Europese garnalenindustrie.

Momenteel is dat op basis van de aanvoer van nog maar 25 zogenaamde 'klokvissers'. Het aantal contractvissers is momenteel al 480. Volgens Tjeerd Visser van de WL-4 is dat een slechte zaak, al heeft hij zelf ook wel eens overwogen om op contract te leveren. "De goede prijs van dit moment hebben we te danken aan de afslag, daar moeten we eigenlijk wel aan vasthouden."