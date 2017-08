"Binnen twee jaar aardappel die immuun is voor schimmel"

Friese aardappelboeren kunnen binnen twee jaar al beschikken over een aardappel die niet de schimmelziekte phytophthora krijgt. Dat zegt aardappelbedrijf HZPC uit Joure. Er wordt al een paar jaar gewerkt aan een aardappel die resistent is voor de schadelijke ziekte. Het bedrijf Solynta presenteert deze week nieuwe aardappelplanten die immuun zijn voor de schimmel. Volgens de HZPC zit dit nog in de ontwikkelingsfase en zijn ze in Joure al veel verder in de veredeling. Binnen twee jaar kan het bedrijf een aardappel op de markt brengen waar boeren mee kunnen werken. Phytophthora zorgt elk jaar weer voor problemen in de sector en voor een kostenpost van miljoenen euro's.