Dode en zieke eenden gevonden in Sneker Wilhelminapark

Mensen in het Wilhelminapark in Sneek worden gewaarschuwd niet bij de vijver in het park te komen om eendjes te voeren. In het water zijn afgelopen vrijdag dode en zieke eenden gevonden. Het is nog niet duidelijk waardoor de vogels ziek zijn geworden. De gemeente Súdwest-Fryslân laat dat onderzoeken. Uit voorzorg heeft de gemeenten borden bij het water in het park neergezet. Daar staat op dat mensen het water beter kunnen mijden.

Wilhelminapark Sneek; zieke en dode eenden gevonden. Kom daarom niet in de buurt van de vijver en voer de eenden niet. pic.twitter.com/2ayJdinz24 — Gem Súdwest-Fryslân (@SWFryslan) August 18, 2017