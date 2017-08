Sam Larsson tekent contract bij Feyenoord

Sam Larsson heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contract voor vier jaar bij Feyenoord. Daarmee maakt hij definitief de overstap van Sportclub Heerenveen naar de Rotterdamse club. Larsson kwam drie jaar geleden van IFK Göteborg over naar SC Heerenveen. Hij speelde 98 en scoorde daarin 23 keer. Bij Feyenoord treft hij zijn oud-clubgenoot Jeremiah St. Juste. Die stapte in juli over naar Rotterdam.

OFFICIEEL | Sam Larsson (24) is de komende vier jaar speler van Feyenoord! ⚪️#WelkomSam pic.twitter.com/4Ih3n6WMf2 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 21, 2017