Buitenlandse studenten helpen in de Twijzeler Mieden

Zestien buitenlandse studenten zijn op dit moment aan het werk in natuurgebied de Twijzeler Mieden, net buiten Twijzel. In het sompige gebied zijn ze druk bezig met het maaien, omdat beheerder Staatsbosbeheer er niet kan komen met eigen machines. De studenten uit Hongarije, Italië, Spanje en Rusland zijn hier niet alleen om te werken maar ook om de Friese cultuur te leren. Eten, onderdak en een compleet cultureel programma wordt voor hen georganiseerd, maar daar staat wel wat tegenover: hard werken.

Al acht jaar lang nodigt Staatsbosbeheer studenten uit het buitenland uit om te helpen bij het maaien van het gebied. "In principe kunnen we het ook zelf doen", vertelt Gerrit Hoekstra. "Maar dit is voor ons ook hartstikke leuk. Ze helpen ons goed bij het werk, maar we hebben ook de mooiste gesprekken. Iemand uit Rusland die hier op de ouderwetse manier in Friesland aan de hark staan en 's avonds aan de stamppot boerenkool zit bij iemand in Twijzelerheide. Dat vind ik altijd wel een mooie metafoor."